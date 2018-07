Barça maakt 35 miljoen over en haalt gewenste verdediger in huis

Barcelona heeft zich verzekerd van de diensten van Clément Lenglet. De Catalaanse grootmacht maakt via de officiële kanalen bekend dat de Franse verdediger is overgenomen van Sevilla. Barcelona heeft de afkoopclausule van Lenglet ter hoogte van 35,9 miljoen euro gelicht. De 23-jarige stopper heeft tot medio 2023 getekend en heeft een afkoopclausule van 300 miljoen euro.

Barcelona wilde graag onderhandelen met Sevilla over de transfer van Lenglet, maar de Andalusiërs wilden niet meewerken. Joaquin Caparros, technisch directeur van Sevilla, zei in gesprek met Marca dat de club er niet over peinst om te gaan onderhandelen. "Sevilla gaat Lenglet niet verkopen, dat is een ding wat zeker is. Bij wet kunnen ze de clausule lichten, maar er zullen geen onderhandelingen plaatsvinden."

"Dus óf ze betalen de clausule, óf hij blijft. Meer valt er niet te zeggen. Wij gaan hem niet verkopen. Daarom hebben we hem zelf ook een aanbieding gedaan, omdat we willen dat hij blijft", aldus Caparros. Lenglet lag nog tot medio 2021 vast bij Sevilla, de club die in januari 2017 5,4 miljoen euro overmaakte aan AS Nancy om de verdediger te strikken.

In anderhalf jaar tijd heeft Lenglet veel indruk weten te maken in het shirt van Sevilla. Mede door de prestaties van de verdediger bereikte Sevilla de finale van de Copa del Rey en de kwartfinales van de Champions League. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk speelde in totaal 73 wedstrijden voor los Rojiblancos, waarin hij vier keer scoorde en één assist afleverde.