Ronaldo legt gedrag Neymar uit: ‘Ik vroeg toen waarom hij dat steeds deed’

Brazilië kon het niet waarmaken tegen België in de kwartfinale van het WK en werd met een 1-2 nederlaag naar huis gestuurd. Neymar kon zijn ploeg niet naar de halve finale loodsen en dat valt ook Ronaldo ietwat tegen. De oud-aanvaller van de Goddelijke Kanaries zegt dat hij meer had verwacht van de dribbelaar van Paris Saint-Germain.

"Wij (Brazilianen, red.) hebben allemaal meer van hem verwacht, want hij is de ster van de ploeg. Ik weet niet of het de operatie was die hij aan zijn voet heeft ondergaan of dat het een ander probleem was, maar ik zag dat hij op het veld tegen grenzen aanliep. Om je op het WK te melden na een operatie en drie maanden absentie is lastig", wordt de oud-spits geciteerd door diverse Braziliaanse media.

"Hij moet leren van dit WK. Hij is 26 jaar. Hij is jong, getalenteerd en er is al veel verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust." Neymar heeft op het WK veelvuldig op de grond gelegen en veel voetbalfans verwijten de aanvaller theatraal gedrag. Ronaldo begrijpt de kritiek op zijn landgenoot en zegt dat hij eerder al sprak met Neymar over dit gegeven.

"Ik heb deze kwestie al een tijdje geleden met hem besproken", vervolgt de voormalig spits van onder meer PSV, Barcelona en Real Madrid. "Vijf jaar terug was dat. Ik vroeg toen waarom hij dat (zo snel naar de grond gaan, red.) steeds deed. Hij vertelde mij dat hij dat deed, zodat de persoon die een overtreding op hem begaat niet nóg meer schade kan toebrengen."