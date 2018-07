CL-opponent Ajax haalt topscorer in huis: ‘We kunnen Europees spelen’

Sturm Graz heeft zich twee weken voor de eerste wedstrijd tegen Ajax in de voorrondes van de Champions League versterkt met Philipp Hosiner. De Oostenrijkers maken via de officiële kanalen bekend dat de 29-jarige spits over wordt genomen van Union Berlin en zijn handtekening heeft gezet onder een driejarig contract. Hosiner is geen onbekende in de Oostenrijke Bundesliga, aangezien hij in het seizoen 2012/13 namens Austria Wien met 27 doelpunten topscorer van de competitie werd.

Hosiner, die verder voor onder meer Stade Rennes, 1. FC Köln, Admira Wacker en 1860 München speelde, kijk uit naar zijn nieuwe avontuur: “Sturm is een mooie club, ik verheug me op de komende uitdagingen en wil zo snel mogelijk in het elftal integreren. We hebben de kans om Europees voetbal te spelen en ik hoop zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan het collectieve succes”, reageert hij.

Trainer Heiko Vogel heeft eveneens hoge verwachtingen van Hosiner: “Philipp past goed in ons team, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Hij heeft grote kwaliteiten voor de goal, dat heeft hij vaak bewezen. Nu moeten we zorgen dat hij zo snel mogelijk in het team wordt opgenomen.” Hosiner is na Anastasios Avlonitis, Raphael Obermair, Filipe Ferreira, Markus Lackner, Markus Pink en Lukas Grozurek de zevende nieuwe aanwinst van Sturm Graz voor het aankomende seizoen.

De Oostenrijkse club zag daarnaast Thorsten Röcher naar FC Ingolstadt vertrekken, terwijl spits Deni Alar de overstap maakt naar Rapid Wien. James Jeggo, Christian Schulz, Patrick Puchegger, Marvin Potzmann, Phillip Zulechner en Christian Schoissengeyr verlaten de club verder op transfervrije basis. Sturm Graz speelt 25 juli in Amsterdam de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen Ajax. De return staat een week later in de Merkur-Arena op het programma.