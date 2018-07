Zaakwaarnemer Ronaldo: ‘Juventus zal zijn laatste club worden’

Juventus en Real Madrid maakten dinsdag wereldkundig dat Cristiano Ronaldo verkast naar Italië. De 33-jarige aanvaller maakt voor maximaal 112 miljoen euro de overstap naar de Italiaanse landskampioen, die Ronaldo naar verluidt een kleine dertig miljoen euro op jaarbasis biedt. Jorge Mendes, zaakwaarnemer van de superster, is blij dat alles nu rond is.

"Ik ben erg blij voor Cristiano, Juventus zal zijn laatste club worden", wordt de belangenbehartiger geciteerd door Sport. "Ik ben erg blij dat Ronaldo deze beslissing heeft genomen en bij dit team zal hij zijn prachtige carrière beëindigen. Ik dank Andrea Agnelli (president van Juventus, red.) voor zijn rol in de onderhandelingen met Real Madrid."

Mendes bedankte ook algemeen directeur Giuseppe Marotta, die heeft aangegeven dat het balletje begon te rollen toen Joao Cancelo zich verbond aan Juventus. "Ik dank Marotta voor zijn professionaliteit en Alessandro Proto voor het vinden van het juiste huis, want voor Cristiano is de plek waar hij geweldige momenten met zijn gezin zal doorbrengen, erg belangrijk. Het is een keuze voor het leven, het is goed doordacht van Cristiano."

Marotta liet in gesprek met Corriere della Serra weten blij te zijn met de megatransfer. "Het was Ronaldo die er als eerste in geloofde en er als eerste een aanzet toe deed. Hij heeft voor Juventus gekozen en toen wij begrepen dat we deze mogelijkheid konden verzilveren, gingen de aandeelhouders van de club akkoord met de transfer. Het begon allemaal toen we begonnen te onderhandelen over João Cancelo, die dezelfde zaakwaarnemer als Ronaldo heeft."