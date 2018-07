‘Het was mogelijk, aangezien wij gelijk zijn aan Real, Barça en Bayern’

Cristiano Ronaldo maakte dinsdag na dagen van steeds sterker wordende geruchten de overstap van Real Madrid naar Juventus, waardoor er voor de Portugees een einde komt aan een periode van negen jaar in de Spaanse hoofdstad. Bij La Vecchia Signora gaat hij samenspelen met een andere nieuwkomer, Mattia Perin, en de doelman kijkt ernaar uit om dagelijks op het trainingsveld te staan met de 33-jarige superster.

“Het nieuws kwam echt bij me binnen, hij is de beste speler ter wereld. Het betekent dat ik nu samen met iemand kan trainen die zo professioneel is, hoewel we er daar ook al meer van hebben, te beginnen met Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli. Het is positief dat wij van zo iemand kunnen leren en het is ook goed voor de Serie A, dat nu bij de twee of drie beste competities van de wereld hoort”, vertelde de doelman woensdag tijdens een persconferentie.

“Of het me verrast heeft? Ik had het niet verwacht, maar het verbaast me niet dat een club als dit een grote kampioen aantrekt. Ik zag het als een mogelijkheid aangezien Juventus op gelijke hoogte staat met Real Madrid, Barcelona en Bayern München en als ik de club aan had moeten wijzen die ik de grootste kans gaf, zou dat Juventus zijn. En zo is het ook gegaan. We weten dat een grote kampioen hiernaartoe komt en daar zijn we blij mee”, ging hij verder.

Perin maakte zelf eerder deze transferperiode voor twaalf miljoen euro de overstap van Genoa en zal aankomend seizoen met Wojciech Szczesny uitvechten wie zich over de erfenis van Gianluigi Buffon mag ontfermen: “Ik heb een moeilijke reis achter de rug om bij een topteam terecht te komen. Ik zit nu bij een club die bij de beste vier of vijf van Europa hoort, dat is waar ik hard voor heb gewerkt. Maar ik heb niet het gevoel dat ik er al ben. Iedereen dacht dat ik de makkelijkste weg zou kiezen, maar ik houd van een uitdaging en ik kom hier met de bereidheid om dingen te leren. Het wordt een mooie strijd tussen Szczesny en mijzelf.”

“Ik weet dat ik met een achterstand begin, maar de concurrentie zal ons allebei verder helpen. Szczesny heeft een aantal geweldige wedstrijden gekeept en hij verdient de kans om Gigi te vervangen. Ik zal er hard voor werken en mijn best doen als ik speel, verder kan ik er niet veel meer aan doen. Ik heb met drie of vier clubs gesproken, maar ik denk dat ik de beste keuze heb gemaakt. De kans om voor Juventus te spelen komt maar een of twee keer voorbij in je leven en ik heb er niet over na hoeven te denken.”