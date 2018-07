Fischer tekent bij promovendus: ‘Het is een avontuur voor mij’

Sander Fischer gaat voetballen in Denemarken. Na zijn transfervrije vertrek bij het gedegradeerde Sparta Rotterdam gaat de centrale verdediger aan de slag bij Vendsyssel FF, zo meldt de Deense club woensdag via de officiële kanalen. Zodoende komt er een einde aan een lange periode van Fischer in Nederland.

De 29-jarige stopper speelde de afgelopen jaren voor NAC Breda, SC Cambuur, FC Emmen, AGOVV, Excelsior, Go Ahead Eagles en Sparta. Met laatstgenoemde club presteerde Fischer ondermaats en degradeerden de Rotterdammers naar de Keuken Kampioen Divisie, nadat FC Emmen te sterk bleek. Daarna besloot Fischer gebruik te maken van een speciale clausule in zijn contract.

Fischer heeft voor twee jaar getekend in Denemarken. Vendsyssel FF promoveerde eerder dit jaar voor de eerste keer in de geschiedenis naar het hoogste niveau. "Het is een avontuur voor mij, dit is mijn eerste contract in het buitenland", laat Fischer weten op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen."