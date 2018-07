De Vrij blikt terug op controversiële rol: ‘Het spijt me heel erg’

Stefan de Vrij is officieel speler van Internazionale. De Italiaanse topclub heeft de komst van de Oranje-international volledig afgerond, waardoor de verdediger zich kan gaan focussen op presteren bij i Nerazzurri. Bij zijn presentatie blikt De Vrij terug op de allerlaatste speeldag, toen zijn voormalig werkgever Lazio Champions League-voetbal misliep door te verliezen van Inter.

De Vrij speelde een cruciale rol bij de 2-3 nederlaag, aangezien de stopper een onhandige overtreding maakte in het strafschopgebied, waarna Mauro Icardi zijn ploeg op 2-2 bracht. “Het spijt me heel erg hoe de laatste wedstrijd is verlopen, maar iedereen die mij kent, weet dat ik geen twijfels heb over mijn karakter en attitude”, wordt De Vrij geciteerd door verschillende Italiaanse media.

HAHA! ?? Met dit filmpje verwelkomt Inter Stefan de Vrij bij de club... ????? Posted by voetbalzone on Wednesday, July 11, 2018

“We hebben elkaar begroet en wensten elkaar succes”, vervolgt de 26-jarige De Vrij over zijn afscheid bij Lazio. “Wanneer ik het Lazio heb verteld? Dat weet ik niet precies meer, maar het was ongeveer twee of drie weken voor de laatste wedstrijd. Nu is dat allemaal in het verleden, je kan niet meer terug. Het is nou eenmaal zo gegaan.”

“En als ik mijzelf aankijk in de spiegel, weet ik dat ik alles heb geprobeerd wat ik in mijn mars had, tot de laatste minuut, zoals altijd”, aldus de verdediger, die transfervrij overkomt van Lazio. “Inter toonde gelijk vertrouwen in mij, geen enkele andere club wilde me zo graag. Ik geloof in het project en de ambitie van de club. Ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste keus heb gemaakt.”