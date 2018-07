Bale hakt na Ronaldo knoop door over toekomst

De toekomst van Peter Crouch ligt mogelijk in Australië. Sydney FC en Melbourne Victory willen de Engelse spits verleiden tot een vertrek bij het gedegradeerde Stoke City. (The Sun)

Een eerste bod van West Ham United op Jamaal Lascelles is door Newcastle United van tafel geveegd. The Magpies verwachten dat er nog een aanbieding binnen zal komen, maar weigeren de verdediger te verkopen. (Daily Mirror)

De Welshman verwacht door het vertrek van de Portugees meer kansen op speeltijd te krijgen in de Spaanse hoofdstad.

