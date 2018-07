Ronaldo vertrekt vanwege ‘fiscusprobleem’: ‘Hij is klaar met Spanje’

Cristiano Ronaldo heeft voor Juventus gekozen omdat hij naar eigen zeggen toe is aan een nieuw avontuur, maar volgens Guido Albers is de aanvaller voornamelijk vertrokken vanwege de problemen met de belastingdienst. De 33-jarige Ronaldo werd onderzocht vanwege belastingfraude van 14,7 miljoen euro en zou in juni hebben geschikt met een boete van 18,8 miljoen.

De zaakwaarnemer van onder anderen Wesley Sneijder, Frank de Boer en Giovanni van Bronckhorst geeft in een interview op Radio 538 aan dat hij vermoedt dat Ronaldo vanwege ‘de problemen met de fiscaliteit’ naar Turijn is gegaan: “Hij heeft het gevoel dat de fiscus achter zijn commerciële inkomsten aanzit. Je moet begrijpen: die inkomsten zijn vier keer zo groot als zijn salaris. Daar zit de pijn.”

“Ronaldo heeft onlangs een boete van vijftien miljoen betaald (18,8 miljoen, red.) om te voorkomen dat hij naar de gevangenis moest. Hij heeft nu zoiets van: ‘ik ben klaar hier, heb alles gewonnen wat er te winnen valt en ga een land zoeken waar ik sportief wat kan presteren, en waar het geld goed geregeld is’. Dit is voor Ronaldo dus gewoon een fiscusprobleem, hij is klaar met Spanje”, voegt Albers eraan toe.

Volgens de agent houdt Ronaldo in Italië aanzienlijk meer over aan zijn commerciële inkomsten dan in Spanje. De autoriteiten verdachten CR7 ervan 14,7 miljoen euro aan belasting te hebben ontdoken. Ronaldo gebruikte volgens het OM bewust een illegale bedrijfsstructuur om tussen 2011 en 2014 zijn inkomsten van portretrechten in Spanje te verbergen. Ronaldo heeft de aantijgingen echter altijd ontkend.