Vurig pleidooi voor huurlimiet: ‘We dreigen een satellietcompetitie te worden’

Al vele jaren verwelkomen verschillende clubs uit Nederland huurspelers uit het buitenland, een gegeven dat Ko Andriessen zorgen baart. De directeur van de spelersvakbond ProProf wil dat de KNVB een huurlimiet gaat invoeren. “De toestroom van spelers van Chelsea en Manchester City loopt uit de hand”, zegt Andriessen in gesprek met Voetbal International.

Andriessen stelt dat clubs als Vitesse en NAC Breda te vaak naar Engeland kijken in de hoop om talent te strikken. “We kunnen niet inzetten op jeugdopleidingen als tegelijk de eerste elftallen steeds meer plaatsen inruimen voor jeugd van buitenlandse clubs. We dreigen een satellietcompetitie te worden en er moeten heel snel een paar strategische keuzes worden gemaakt.”

De sportbestuurder wil onder meer kijken of voetbalclubs in de toekomst nog wel verkocht kunnen worden aan één eigenaar. “Persoonlijk zou ik voor het Duitse model zijn waarbij clubs maximaal 49 procent van de aandelen mogen verkopen. Dan is duidelijker voor wie je opleidt en waarom. ADO Den Haag heeft een Chinese spits gehaald, Vitesse haalt spelers van Chelsea, NAC van City en bij Fortuna Sittard komt ook van alles van buitenaf binnen.”

Andriessen pleit een grens op te nemen in de licentie-eisen. “Met een huurlimiet van bijvoorbeeld vijf in totaal en drie van dezelfde club, voorkom je dat het doorslaat. Het gaat om de balans. Ik snap dat toptalenten zoals Mason Mount en Angeliño echt wat hebben toegevoegd. Alleen moet het niet zo zijn dat hier lukraak hele legers worden gedropt”, besluit de directeur.