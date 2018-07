Chelsea troeft Man City definitief af: ‘Ik wil graag mijn excuses maken’

Jorginho gaat verkassen naar Chelsea, zo stelt Aurelio De Laurentiis, president van Napoli. Lange tijd leek Manchester City de Italiaans international binnen te halen, maar uiteindelijk besloot Chelsea zich te mengen in de strijd om de 26-jarige middenvelder. De Laurentiis verzekert nu dat Jorginho heeft gekozen om zijn loopbaan te vervolgen in Londen.

"Ik wil graag mijn excuses maken aan Manchester City. De speler wilde uiteindelijk liever in Londen wonen dan in Manchester. Ik snap dat wel. Als Chelsea hem meer geld biedt, zou ik dat nog meer begrijpen. Of Jorginho weer met Maurizio Sarri gaat samenwerken bij Chelsea? Jorginho zou sowieso voor Chelsea gekozen hebben, ongeacht of Sarri daar de trainer wordt", wordt De Laurentiis geciteerd door verschillende Italiaanse media.

Chelsea zou naar verluidt zestig miljoen euro betalen voor Jorginho, tien miljoen meer dan dat the Citizens wilden overmaken. Jorginho speelde al enkele seizoenen bij Napoli, dat de middenvelder in januari 2014 voor tien miljoen euro overnam van Hellas Verona. In vierenhalf jaar tijd speelde de achtvoudig international van Italië 160 officiële duels voor i Partenopei, waarin hij zes keer scoorde en veertien assists afleverde.

Zaakwaarnemer Joao Santos liet begin juni nog weten dat Jorginho dicht bij een transfer naar City was: "We zullen niet hypocriet zijn. Iedere voetballer wil graag onder Josep Guardiola spelen. Ik hoef niks te zeggen tegen de voorzitter. Als hij eenmaal ervan overtuigd is dat het moment daar is om tot verkoop over te gaan, dan zal hij dat doen. Jorginho is een professional, maar dit is een unieke kans voor hem en zijn familie. Als hij niet naar Manchester City gaat, zal hij niet heel blij zijn."