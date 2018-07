‘Als ik Belgen beledigd heb, wil ik me excuseren, maar ik sta wel in de finale’

Frankrijk wist zich dinsdagavond te plaatsten voor de finale van het WK door België met 1-0 te verslaan. Kylian Mbappé is tot op heden een van de smaakmakers bij les Bleus, maar vertoont volgens menigeen bij tijd en wijle ook irritante trekjes. Ook tijdens het duel met de Rode Duivels lokte de aanvaller van Paris Saint-Germain lichte woede uit.

Op sociale media lieten veel Belgische fans zich negatief uit over Mbappé, die een keer opzichtig tijd rekte en ook een enkele keer makkelijk naar de grond ging. “Ze mogen denken wat ze willen. Als ik de Belgen beledigd heb, dan wil ik me excuseren. Maar ik sta wel in de finale, hè. Dat is wat telt”, wordt de negentienjarige aanvaller geciteerd door RMC. “Aan het einde van de wedstrijd hebben we alles gegeven om de kleine voorsprong te verdedigen."

“Het is niet de leukste manier, maar het is effectief. Het was moeilijk spelen tegen België. Ze hebben in iedere linie grote spelers", besluit Mbappé. De sterren van België liet na afloop weten niet blij te zijn geweest met het strijdplan van de ploeg van bondscoach Didier Deschamps. “Ik verlies liever met België dan dat ik win met dit Frankrijk”, zei Eden Hazard.

Thibaut Courtois was ook niet onder de indruk van les Bleus. “We hebben verloren van een ploeg die anti-voetbal speelt. De spitsen van Frankrijk speelden op dertig meter van het eigen doel, dat heb ik zelfs bij Chelsea niet meegemaakt zo", zei de doelman. "We hadden moeite om iets te creëren en de vrije man konden we ook niet makkelijk vinden. Ze hebben niet veel grote kansen gehad, in de tweede helft was dat eigenlijk hetzelfde."