Megatransfer Ronaldo lokt orkaan van woede uit: ‘Is dit eerlijk en normaal?’

Medewerkers van Fiat gaan staken vanwege de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus. De 33-jarige aanvaller ruilde dinsdag Real Madrid voor maximaal 112 miljoen euro in voor de Italiaanse topclub en de overgang én het salaris van de Portugees wordt voor een aanzienlijk deel gefinancierd door Exor, het bedrijf van Juventus-president Andrea Agnelli dat onder meer Fiat runt.

Medewerkers beloofden eerder al dat er consequenties zouden komen als Ronaldo naar Juventus zou vertrekken. “Het is een schande”, zei Gerardo Giannone, fabrieksarbeider bij Fiat, eerder. "Fiat-werknemers hebben al tien jaar geen loonsverhoging gehad. Met het salaris van Cristiano kunnen we elke werknemer een extra tweehonderd euro per maand geven. We hebben het afgelopen decennium 10,7 procent inflatie gehad, dat is nooit gecompenseerd."

Nu meldt de desbetreffende vakbond dat men gaat staken. "Het is onacceptabel dat werknemers continu financiële offers moeten maken, terwijl het bedrijf honderden miljoenen euro's spendeert aan de aanschaf van een speler", zo luidt het statement. "We zijn verteld dat in barre tijden we ons moeten beroepen op een vangnet. En terwijl de werknemers en hun families de buikriem aanhalen, besluit het bedrijf om heel veel geld te investeren in één persoon!"

"Is dit eerlijk? Is dit normaal? Een persoon die miljoenen euro's gaat verdienen, terwijl duizenden gezinnen niet eens op de helft van de maand komen? We zijn allemaal werknemers van dezelfde werkgever, maar het verschil in behandeling mag niet worden getolereerd. De medewerkers van Fiat hebben al drie generaties lang het bedrijf rijk gemaakt, maar daarvoor krijgt men alleen een leven vol ellende voor terug."