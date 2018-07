‘De club en de voorzitter hebben iets buitengewoons gedaan voor Italië’

Massimiliano Allegri kan niet wachten om met Cristiano Ronaldo samen te werken. Juventus verzekerde zich dinsdag van de diensten van de aanvaller en de trainer kijkt uit naar de aanwezigheid van Ronaldo op de trainings- en voetbalvelden. Hij spreekt op een evenement in Brussel van ‘een belangrijke aankoop’.

“Dit markeert een stap omhoog voor iedereen binnen de club”, aldus Allegri. “Als we op 30 juli beginnen en iedereen terug hebben, dan hebben we een belangrijk jaar voor de boeg. Een jaar wederom waarin we onze doelstellingen moeten zien te halen.” De Italiaan zegt nog niet met de 33-jarige Ronaldo te hebben gesproken.

KIPPENVEL! Op deze manier bedankt Real Madrid C.F. Cristiano Ronaldo voor bewezen diensten! ???????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 10 juli 2018

“Ik heb hem niet per telefoon gesproken, maar geloof dat er maandag een persconferentie wordt georganiseerd, dus dan zal ik hem zien. Ik weet dat hij erg blij is. Hij is een geweldige professional en een belangrijke toevoeging voor een team dat al geweldige dingen heeft gepresteerd”, aldus de vijftigjarige Allegri.

“Ik denk dat de club en de voorzitter iets buitengewoons voor Juventus hebben gedaan, maar vooral ook voor het Italiaanse voetbal. Hoe Ronaldo hier gaat spelen? Zoals hij altijd heeft gedaan, door doelpunten proberen te maken.” Ronaldo tekende in Turijn voor vier seizoenen en gaat naar verluidt dertig miljoen euro per jaar verdienen.