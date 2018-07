Arsenal betaalt miljoenen voor Fransman met ‘veel potentie’

Mattéo Guendouzi is de nieuwste aanwinst van Arsenal. De club uit Londen maakt bekend dat de negentienjarige middenvelder is overgenomen van Lorient en met rugnummer 29 gaat voetballen in het Emirates Stadium.

De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar naar verluidt gaat het om acht miljoen euro exclusief variabelen. Guendouzi komt uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, maar vertrok in 2014 naar Lorient om twee jaar later zijn eerste profcontract te tekenen bij les Merlus.

De jeugdinternational van Frankrijk kwam derhalve tot medio 2019 vast te liggen in het Stade du Mous, maar die verbintenis is nu dus afgekocht. Guendouzi speelde dertig officiële wedstrijden voor Lorient en daarin scoorde hij niet. Wel gaf hij een assist. Lorient wilde verlengen met Guendouzi, maar kon niet tippen aan de financiële eisen van het talent.

Tijdens de rust van de wedstrijd tegen Valenciennes in november kwam Guendouzi bovendien in conflict met trainer en voormalig doelman Mickäel Landreau. Hij werd voor tien wedstrijden buiten de selectie gelaten en mede vanwege dat incident zou Lorient hebben besloten om geen nieuwe pogingen meer te doen om het contract van Guendouzi te verlengen.

Unai Emery is blij met de komst van Guendouzi, die voor vijf seizoenen heeft getekend: “We zijn verheugd dat Matteo bij ons is gekomen. Hij is een talentvolle en jonge voetballer en veel clubs waren in hem geïnteresseerd. Hij heeft veel potentie en heeft vorig seizoen veel waardevolle ervaring opgedaan bij Lorient. Hij wil leren en zich verbeteren en zal een belangrijk onderdeel worden van de selectie van ons eerste elftal.”