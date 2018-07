‘Hoe je Mbappé afstopt? Naar boven kijken en om hulp vragen’

Kylian Mbappé scoorde dinsdagavond niet (1-0), maar was met zijn constante dreiging wel weer van waarde voor de nationale ploeg van Frankrijk. Rio Ferdinand is blij dat hij niet in de schoenen stond van de verdedigers van België, zo vertelde de voormalig international in de studio van de BBC.

Mbappé veroorzaakt ‘paniek’ in de defensie, aldus de 39-jarige Ferdinand: “Zijn snelheid is illegaal. Om als negentienjarige dit al voor elkaar te krijgen op een WK, dat is groots. Hoe je hem moet verdedigen? Je kunt naar boven kijken en vragen: ‘alsjeblieft, help me!’ Maar je hebt mensen om je heen nodig. Je hebt fysieke kracht nodig.”

Man man man... Wat speelde Kylian Mbappé weer GOED! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 10 juli 2018

“Toen ik nog voetbalde, regelde ik vaak dat ik iemand bij mij had staan. Aan het einde van mijn loopbaan was dat Michael Carrick. Je moet zorgen dat je de passlijn naar dat soort spelers eruit haalt. Als die voetballers eenmaal de bal hebben, dan moet je zorgen dat je niet één op één komt te staan”, besluit Ferdinand, die 81 caps achter zijn naam heeft staan.

Mbappé was niet de enige die indruk maakte in Sint-Petersburg, want ook Raphaël Varane speelde een uitstekende wedstrijd. “Blessures hebben hem teruggeworpen. Hij is als een Ferrari als hij op gang is gekomen. Snelheid is nooit zijn probleem geweest. Hij heeft dit seizoen constant gespeeld en heeft een van de beste spitsen van het moment in zijn broekzak gehad. Hij toont niet veel emotie, maar hij leest het spelletje heel goed.”