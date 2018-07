Cocu troeft Manchester City af en slaat twee vliegen in één klap

Fenerbahçe heeft zich weten te versterken met twee talenten van tweedeklasser Altinordu. De club van trainer Phillip Cocu heeft zich verzekerd van de diensten van de achttienjarige doelman Berke Özer en de 21-jarige rechtshalf Baris Alici.

Berke staat te boek als een van de grootste talenten van het land. De jeugdinternational, 1 meter 91 lang, keepte acht wedstrijden in het eerste elftal van Altinordu en werd in juni 2017 door Fatih Terim opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Macedonië. Hij kwam naar verluidt zelfs in de belangstelling te staan van Manchester City.

VZ TALENTSCOUT ???| Maar liefst dertig (!) scouts bekeken deze doelman in de wedstrijd tussen Kroatië en Turkije op het EK Onder-17, maar Manchester City zou al beet hebben! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 24 mei 2017

Engelse media schreven zelfs dat de ‘Turkse Donnarumma’ reeds tot overeenstemming was gekomen met the Citizens en dat Altinordu een transfersom van 2,4 miljoen euro zou ontvangen. Het talent vertrekt echter niet naar de Premier League, maar dus naar de Süper Lig. Fenerbahçe betaalt volgens Sporx tweeënhalf miljoen euro voor Berke.

Baris Alici kost De Gele Kanaries naar verluidt anderhalf miljoen euro en daarnaast zal Altinordu dertig procent van de transfersommen ontvangen wanneer het duo in de toekomst uit Aziatisch Istanbul vertrekt. Baris speelde 57 wedstrijden voor Altinordu en daarin was hij goed voor dertien doelpunten en vijftien assists.