‘Jongens van buitenaf verdienden vier of vijf keer meer dan ik’

Zakaria Labyad brak door bij PSV, maar raakte later met de clubleiding in conflict over een clausule in zijn contract. De aanvaller vertrok uiteindelijk voor vijf seizoenen naar Sporting Portugal en de club uit Eindhoven bleef met een vergoeding van ongeveer een miljoen euro achter. Labyad werd uitgekotst door een deel van het publiek in het Philips Stadion en kreeg het etiket van een ‘probleemjongen’ opgeplakt.

Dat predicaat verdiende hij echter niet, zo vertelt de vijfvoudig international van Marokko in een interview met Voetbal International: “Volgens mij kun je elke trainer bellen onder wie ik heb gespeeld. Ik heb nooit met trainers of andere stafleden ruzie gehad. En volgens mij is er ook nooit te klagen geweest over mijn inzet of gedrag.”

De 25-jarige Labyad stelde de nodige financiële eisen aan toenmalig technisch manager Marcel Brands en vond dat hij niet te veel vroeg: “Jongens van buitenaf die wekelijks op de bank zaten, verdienden vier of vijf keer meer dan ik. We kwamen er niet uit en toen ben ik transfervrij vertrokken.” Labyad werd toen ‘die lastige jongen’, zo verhaalt hij.

De geboren Utrechter rondde in mei zijn transfer naar Ajax af; hij tekende voor vier seizoenen. De fans in Amsterdam hoeven geen problemen rondom Labyad te verwachten, zegt hij. Hij vertelt dat zijn leven ‘rustiger’ is geworden, dat hij is getrouwd en het fijn vindt om thuis te zijn. “Dat zorgt ook voor rust”, aldus Labyad, die tekende voor vier seizoenen.