Mexicaanse WK-ganger transfereert voor miljoenen naar Villarreal

Miguel Layún vervolgt zijn loopbaan in LaLiga. Villarreal maakt bekend dat men de dertigjarige rechtsback voor drie seizoenen heeft vastgelegd. Layún is afkomstig van FC Porto en kwam op het WK in Rusland in vier wedstrijden in actie.

De 67-voudig international van Mexico speelde in eigen land voor onder meer América en voetbalde later voor Granada, Watford, Sevilla en FC Porto. Hij had in Portugal nog een contract voor één seizoen, maar dat is nu voor naar verluidt vier miljoen euro afgekocht door het Villarreal van trainer Javier Calleja.

Layún kwam in dienst van os Dragões tot 11 doelpunten en 23 assists in 80 officiële wedstrijden en werd afgelopen seizoen kampioen in de Liga NOS. Met América won hij eerder, in 2013 en 2014, de Clausura en Apertura-competitie. Met Mexico sleepte Layún de Gold Cup en CONCACAF Cup in de wacht in 2015.

Layún is zeker niet de eerste Mexicaan die het geel van Villarreal om zijn schouders gaat dragen. Antonio De Nigris was in het seizoen 2002/03 de eerste en later volgden de landgenoten Guille Franco, Javier Aquino, Giovani dos Santos en Jonathan dos Santos.