Engelsen pleiten voor nationale vrije dag na eventuele wereldtitel

Engeland is momenteel in de ban van de prestaties van het Engelse team op het WK. De formatie van bondscoach Gareth Southgate neemt het woensdagavond in de halve finale van het toernooi op tegen Kroatië. Er gaan in Engeland stemmen op om van de dag na de WK-finale een nationale vrije dag te maken, indien the Three Lions het toernooi weten te winnen.

Ruim 200.000 mensen tekenden reeds de petitie op de website van de regering, waardoor er in het House of Commons over gesproken zal worden. Jeremy Corbyn, leider van Labour, vindt het een goed idee om van maandag 16 juli een nationale vrije dag te maken, indien Engeland erin slaagt om voor het eerst sinds 1966 weer wereldkampioen te worden. “Ik ben oud genoeg om me 1966 te kunnen herinneren, het was fantastisch destijds”, wordt Corbyn geciteerd door de Daily Mirror.

“Als Engeland het WK wint, zal iedereen uitzinnig reageren en van het moment gaan genieten. Sommigen zullen misschien ook wel teveel drinken”, vervolgt de politicus. “Ik drink zelf niet, dus dat zal mij niet in de weg zitten. Maar wij stellen voor om een nationale vrije dag te geven, zodat de mensen eventueel de mogelijkheid hebben om het succes te vieren. Kijk naar die voetballers, ze komen van allerlei verschillende plekken en hebben allerlei verschillende achtergronden.”

“Dus laten we zorgen dat iedereen het kan vieren als we wereldkampioen worden”, besluit Corbyn. Supermarktketen Aldi kondigde al aan dat als Engeland de finale haalt, de winkels zondag eerder dicht zullen gaan. Om de eindstrijd te bereiken, moeten de Engelsen woensdagavond afrekenen met Kroatië. Indien dat lukt, wacht komende zondag in de finale een ontmoeting met Frankrijk.