Amerikanen nemen AC Milan over na financieel rampjaar in Chinese handen

AC Milan is officieel overgenomen door Elliott Management, zo maakt het Amerikaanse investeringsfonds middels een statement wereldkundig. De Amerikanen nemen de Italiaanse club over van Yonghong Li, die i Rossoneri een jaar geleden overnam van Silvio Berlusconi. De Chinese zakenman bouwde echter in rap tempo een torenhoge schuld op bij Elliott Management.

Li gebruikte het geld van de Amerikanen om AC Milan te kopen en leende meer dan driehonderd miljoen euro van Elliott Management. De Chinese zakenman kon deze lening echter niet terugbetalen, waarop het investeringsfonds heeft besloten om AC Milan van hem over te nemen. “Deze transfer is het resultaat van het feit dat de vorige eigenaar van AC Milan zijn schulden niet meer kon terugbetalen”, laat men in een statement weten.

“Met de controle in handen wil Elliott bij AC Milan financiële stabiliteit creëren, met een goed management. Zodoende moet de club weer succesvol worden”, schrijven de Amerikanen, die tegelijkertijd bekendmaken dat er vijftig miljoen euro geïnvesteerd wordt om de acute problemen op te lossen. “We hebben plannen om in de toekomst meer te investeren, om de transformatie van AC Milan tot stand te brengen.”

Door de overname lijkt AC Milan in financieel opzicht in iets rustiger vaarwater terecht te komen. Door het financiële wanbeleid van de vorige eigenaar werd de Italiaanse club voor één seizoen uitgesloten van Europees voetbal, wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Vorige zomer werd er meer dan tweehonderd miljoen euro geïnvesteerd in de spelersgroep, waarmee AC Milan afgelopen seizoen als zesde eindigde in de Serie A.