‘Bomber van Breda’ maakt transfervrije overstap naar Zwitserland

Alex Schalk vervolgt zijn loopbaan in Zwitserland. De Bomber van Breda heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Servette FC, zo laat hij weten op sociale media. Hij komt transfervrij over van het Schotse Ross County, waar hij een aflopend contract had. Zijn nieuwe werkgever heeft de komst van Schalk nog niet bevestigd.

De 25-jarige aanvaller werd opgeleid bij NAC Breda en brak daar door in de hoofdmacht. Hij kwam in totaal tot 58 competitiewedstrijden in de Eredivisie en vertrok vervolgens naar Go Ahead Eagles. Bij NAC was hij overbodig geraakt en daarom was hij eerder al uitgeleend aan PSV, waar hij voor het tweede elftal speelde in de toenmalige Jupiler League.

Schalk werd in 2015 opgepikt door Ross County en daar groeide hij uit tot held nadat hij in de laatste minuut van de League Cup-finale tegen Hibernian de winnende maakte, en daarmee zijn club de eerste prijs uit de geschiedenis bezorgde. Vorig seizoen werd Schalk door de supporters van Ross County nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Desondanks mocht hij transfervrij vertrekken en gaat hij aan de slag op het tweede niveau van Zwitserland.