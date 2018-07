‘Barcelona meldt zich door vertrek Paulinho alsnog deze zomer in Amsterdam’

Het vertrek van Paulinho naar het Chinese Guangzhou Evergrande heeft de transferplannen van Barcelona veranderd. Mundo Deportivo schrijft woensdagochtend dat de Catalanen daardoor alsnog een poging gaan wagen om Frenkie de Jong deze zomer al over te nemen van Ajax. Daarnaast moet Adrien Rabiot van Paris Saint-Germain het middenveld van Barcelona komen versterken.

Barcelona ontvangt volgende zomer vijftig miljoen euro voor Paulinho, die komend seizoen gehuurd wordt door Guangzhou Evergrande. Een deel van dit bedrag willen de Catalanen alvast besteden en met die miljoenen wil de kampioen van Spanje zich nu in Amsterdam gaan melden. Barcelona wil snel handelen om De Jong los te weken bij Ajax en heeft middels een tussenpersoon reeds contact opgenomen met de Amsterdammers.

Daarnaast is de entourage van de 21-jarige middenvelder op de hoogte gebracht van de hernieuwde plannen. Barça weet dat het lastig zal worden om De Jong los te weken in Amsterdam, omdat Ajax geenszins van plan is om mee te werken aan een transfer. In eerste instantie wilde Barcelona zich pas volgende zomer versterken met De Jong, maar het vertrek van Paulinho heeft de urgentie van zijn komst verhoogd.

In een eerder stadium nam Barcelona al afscheid van Andrés Iniesta, terwijl de club zich wist te versterken met Arthur. Barça heeft bij Paris Saint-Germain tevens de interesse in Rabiot kenbaar gemaakt. De 23-jarige middenvelder heeft in Parijs nog een contract tot medio 2019 en zou om die reden deze zomer mogen vertrekken bij les Parisiens.