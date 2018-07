Fans na verlies tegen Frankrijk: ‘Iedereen is trots op België’

De Rode Duivels gingen dinsdagavond in Sint-Petersburg met 1-0 onderuit in de halve finale van het WK. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez kwam een doelpunt van Samuel Umtiti in de tweede helft niet meer te boven. De kans op de wereldtitel is daarmee verkeken voor de Belgen, maar desondanks zijn de Belgische fans trots op hun team, zo is te zien in de video hieronder.