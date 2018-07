Karius opnieuw in de fout: ‘Niet van iedere fout een verhaal maken’

Liverpool won dinsdagavond in een oefenduel met 2-3 van Tranmere Rovers, vanaf komend seizoen uitkomend in de League Two. In de wedstrijd tegen Rovers ging Loris Karius andermaal behoorlijk in de fout, wat resulteerde in een tegendoelpunt. Manager Jürgen Klopp nam het na afloop op voor de Duitse sluitpost.

“Niemand vindt een dergelijk doelpunt leuk om te zien, maar deze treffer is de fout van Milly (James Milner, red.). Twee geweldige spelers maken een fout, alleen praten we over slechts één speler. We kunnen niet van iedere fout een verhaal maken. Laten we doorgaan en proberen het beste te maken van de situatie, door er zoveel mogelijk van te leren”, wordt Klopp na afloop van het duel geciteerd door the Guardian.

“Je kan het stoppen dat Karius constant in de spotlights staat door er niet naar te vragen”, vervolgt de Duitse manager van the Reds. “Tot hij een aantal fantastische wedstrijden speelt, kan hij dit niet veranderen. Onze taak is om Loris te steunen, dat hoort er allemaal bij. Ik heb een situatie als deze wel vijfhonderd keer gezien in mijn leven. Hij krijgt de bal op de borst en daarna kan hij er niks meer aan doen.”

Karius ging in de Champions League-finale tegen Real Madrid tot twee keer toe in de fout, waardoor Liverpool uiteindelijk met 3-1 onderuit ging. Er wordt veel gespeculeerd over zijn toekomst op Anfield, maar vooralsnog heeft Liverpool nog geen nieuwe doelman kunnen vastleggen. Klopp is overigens wel tevreden over het vertoonde spel tegen Tranmere, dat door doelpunten van Rafael Camacho, Sheyi Ojo en Adam Lallana werd verslagen. “Op de tegendoelpunten na. We hebben veel gecrëerd en goed voetbal gespeeld.”