Hazard: ‘Ik verlies liever met België dan dat ik win met dit Frankrijk’

België is er niet in geslaagd om de finale van het WK te bereiken. In de halve finale ging de ploeg van bondscoach Roberto Martinez met 1-0 ten onder tegen Frankrijk. Thibaut Courtois had na afloop geen goed woord over voor de spelopvatting van les Bleus en aanvoerder Eden Hazard sluit zich bij zijn doelman aan.

Courtois noemde het spel dat Frankrijk speelde ‘anti-voetbal’ en ook Hazard baalde van de manier waarop het team van Didier Deschamps voor de dag verscheen. “Ik verlies liever met dit België dan dat ik win met dit Frankrijk. Ze spelen misschien niet goed, maar verdedigen wel sterk en zijn zeer efficiënt. We hebben hun zwakke punt niet gevonden”, aldus Hazard, geciteerd door Het Nieuwsblad.

“Dat kleine moment van magie dat nodig is om te scoren, was er niet. We hebben een fantastisch Belgisch team gezien en zijn geëlimineerd door een team dat meer solide was dan ons”, aldus Hazard, die met een trots gevoel richting de troostfinale gaat. “We hebben laten zien over een zeer mooi elftal te beschikken. We mogen fier zijn op hetgeen we gepresteerd hebben. Als kapitein ben ik blij deel uit te maken van dit team.”

Waar zijn ploeggenoten uithaalden naar Frankrijk, gaf Kevin De Bruyne aan zich niet te storen aan het spel van de Fransen. “Ik heb gezegd dat het verschil miniem is op dit niveau en één corner heeft vandaag het verschil gemaakt. Dat is nu eenmaal voetbal. Of ik mij heb geërgerd aan Frankrijk? Nee, ik speel bij City. Ik speel 90 procent van de tijd tegen ploegen die zo verdedigend spelen. Dat is nu eenmaal voetbal. Wat ze doen, doen ze goed. Beide ploegen hebben kansen gehad. Die ene goal maakt het verschil.”