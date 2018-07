Courtois: ‘We hebben verloren van een ploeg die anti-voetbal speelt’

Thibaut Courtois kon de nederlaag die België dinsdagavond leed in de halve finale van het WK tegen Frankrijk maar moeilijk verkroppen. De doelman moest vlak na rust capituleren na een kopbal van Samuel Umtiti, hetgeen uiteindelijk het enige doelpunt van de avond betekende. Courtois heeft zich geërgerd aan de spelopvatting van de Fransen.

Volgens de Belgische keeper van Chelsea waren les Bleus niet het veld opgestapt om het publiek in Sint-Petersburg te vermaken. "We hebben verloren van een ploeg die anti-voetbal speelt. De spitsen van Frankrijk speelden op dertig meter van het eigen doel, dat heb ik zelfs bij Chelsea niet meegemaakt zo", verzucht hij bij de VRT. "We hadden moeite om iets te creëren en de vrije man konden we ook niet makkelijk vinden. Ze hebben niet veel grote kansen gehad, in de tweede helft was dat eigenlijk hetzelfde."

Na het doelpunt van Umtiti ging België opportunistischer voetballen, maar behoudens een kopkans voor Marouane Fellaini en een afstandssknal van Axel Witsel speelden de Rode Duivels weinig klaar in aanvallend opzicht. "We hadden een goede dag moeten hebben", vervolgt Courtois. "Vandaag was de laatste pass net niet goed, terwijl alles perfect moet zijn om te kunnen winnen. Het was frustrerend. Ik had liever tegen Brazilië verloren (in de kwartfinale van het toernooi, red.), dan tegen dit Frankrijk."

Voor de Belgen rest nu de troostfinale van zaterdagmiddag tegen de verliezer van het duel tussen Engeland en Kroatië. Courtois hoopt dat hij en zijn teamgenoten zich dan nog één keer kunnen opladen. "Nu moeten we trots zijn, kop op en derde worden. Het zou mooi zijn als we dit op een juiste manier af kunnen sluiten", besluit hij.