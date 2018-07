Ontgoocheling groot bij België: ‘Willen het WK met een positieve noot afsluiten’

Dinsdagavond viel in Sint-Petersburg het doek voor België op het WK. De Rode Duivels verloren door een doelpunt van Samuel Umtiti met 1-0 van Frankrijk, dat zich zo als eerste land verzekerde van een plek in de finale van zondag. Bondscoach Roberto Martínez van België kan zijn manschappen naar eigen zeggen weinig kwalijk nemen.

De Spaanse oefenmeester zag hoe Frankrijk de gehele wedstrijd gegroepeerd verdedigde en na het doelpunt van Umtiti, vlak na rust, eigenlijk betrekkelijk eenvoudig op de been bleef. "Het was een gesloten wedstrijd. Jammer genoeg voor ons heeft Frankrijk het verschil gemaakt op een stilstaande fase. Een detail heeft de wedstrijd beslist", wordt hij geciteerd door Sporza.

"We hebben tot de laatste snik gevochten om weer in de wedstrijd komen. Je hebt ook wat geluk nodig, met een bal die misschien eens goed valt in de zestien In voetbal heb je altijd een winnaar en een verliezer", vervolgt Martínez. "Ik kan niet meer vragen van mijn spelers. We stappen vandaag met opgeheven hoofd van het veld."

België won dit WK achtereenvolgens van Panama, Tunesië, Engeland, Japan en Brazilië, maar was uiteindelijk dus niet opgewassen tegen Frankrijk. Martínez hoopt dat zijn elftal zich nog één keer kan opladen, voor de troostfinale van zaterdag. "De ontgoocheling is uiteraard heel groot, maar we moeten die proberen weg te spoelen. We spelen nog één wedstrijd en willen het WK graag met een positieve noot afsluiten. Mijn spelers verdienen het niet om met een negatief gevoel naar huis te gaan."