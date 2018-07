Manchester City telt 68 miljoen euro neer en heeft Mahrez binnen

Riyad Mahrez mag zich speler van Manchester City noemen. De Engelse topclub heeft de komst van de aanvaller dinsdagavond wereldkundig gemaakt. Volgens diverse Engelse media maken the Citizens een bedrag van 68 miljoen euro over naar Leicester City, waar het contract van Mahrez doorliep tot medio 2020. Tijdens de winterse transferperiode zag Mahrez een overstap naar Manchester City nog afketsen, maar nu heeft hij zijn gewilde transfer alsnog te pakken.

Mahrez werd dinsdag met succes medisch gekeurd bij Manchester City en zette daarna zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij de regerend kampioen van Engeland. In de zomer van vorig jaar hoopte Mahrez de overstap naar Manchester al te maken, maar die overstap vond destijds geen doorgang. Ook in januari kwam het niet tot een transfer voor Mahrez, die in het afgelopen seizoen goed was voor 13 doelpunten in 41 officiële wedstrijden.

Mahrez, die in 2016 verrassend met Leicester City kampioen van Engeland werd, laat op de clubwebsite weten verheugd te zijn met zijn overstap. “Dit is een ploeg die geweldig voetbal speelt onder Pep Guardiola. Het was altijd al een genot om naar dit team te kijken. Pep wil graag aanvallend voetbal spelen en dat past perfect bij mij. Ik denk dat we de komende jaren succesvol kunnen zijn en ik denk dat ik mezelf kan ontwikkelen onder Guardiola.”

“Riyad is een zeer getalenteerde speler. Hij verschalkt verdedigers en creëert ruimtes”, reageert sportief directeur Txiki Begiristain op de komst van Mahrez. “Gedurende de afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de beste spelers van de Premier League. Wij weten zeker dat hij veel aanvallende kwaliteiten aan onze selectie zal toevoegen.”