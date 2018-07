Capello prijst Juventus: ‘Komst Ronaldo de coup van de voetbalwereld’

Cristiano Ronaldo rondde dinsdag zijn transfer van naar Juventus af. Na negen jaar verlaat hij Real Madrid om te gaan spelen in Turijn, voor de club die maximaal 112 miljoen euro voor hem betaalt. Fabio Capello noemt het aantrekken van Ronaldo ‘het werk van genieën’. De komst van Ronaldo luidt volgens Capello het vertrek van Gonzalo Higuaín in. “Ik denk dat hij naar Chelsea gaat.”

Juventus maakte dinsdag melding van de komst van Ronaldo, die voor vier jaar tekent. De Italiaanse grootmacht betaalt honderd miljoen euro aan Real Madrid en dat bedrag kan middels bonussen nog met twaalf miljoen euro oplopen. Volgens diverse Spaanse en italiaanse media gaat de 33-jarige aanvaller dertig miljoen euro per jaar verdienen in de Serie A. “De komst van Cristiano Ronaldo is ontzettend belangrijk voor het Italiaanse voetbal”, aldus Capello tegenover Sky Sport Italia.

“Dit is een investering die het financiële niveau van de club zeker omhoog zal brengen. Ronaldo is een cashcow en gaat Juventus ook op zakelijk gebied veel brengen”, vervolgt Capello, die onder de indruk is van de kwaliteiten van de routinier. “Hij heeft zichzelf getransformeerd van een buitenspeler naar een centrumaanvaller. Hij gaat het makkelijk krijgen bij Juve, aangezien er daar veel met voorzetten wordt gewerkt. Hij werkt goed aan zijn lichaam en ik denk niet dat hij met fysieke ongemakken te maken zal krijgen. Ik dacht eerlijk gezegd niet dat het voor Juventus mogelijk was om hem te halen, aangezien ik andere dingen hoorde vanuit Madrid. Maar misschien had dat te maken met een Spaans plannetje.”

Capello heeft lovende woorden over voor de clubleiding van Juventus. “We moeten Andrea Agnelli en Beppe Marotta een compliment geven, want het aantrekken van Ronaldo is de coup van de voetbalwereld. Zijn komst opent de deuren naar de Serie A en andere kampioenen zullen volgen”, aldus Capello, die denkt dat er geen plek meer voor Higuaín meer is. “Ik denk dat hij vertrekt en naar Chelsea gaat, waar Maurizio Sarri hem met open armen ontvangt.”