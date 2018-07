Voetbalwereld reageert op sociale media massaal op transfer Cristiano Ronaldo

Dinsdagavond maakte Juventus bekend Cristiano Ronaldo voor minimaal honderd miljoen euro over te nemen van Real Madrid. De Portugese superster laat een indrukwekkende erfenis achter in Spanje en vertrekt met zeer hoge verwachtingen naar Italië. De voetbalwereld reageert als volgt op de transfer:

Unbelievable news that @Cristiano has signed for Juve. Further lifts the profile of the Italian giants and signals their intent. Expect Madrid to make a huge splash in the transfer market to replace him. — michael owen (@themichaelowen) 10 juli 2018

First Me now @Cristiano ???? @SerieA_TIM is gonna be ?????? ?????? — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) 10 juli 2018