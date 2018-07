‘Leegloop dreigt bij PSV: toekomst van vier basisspelers onzeker’

Mark van Bommel moet vrezen voor een leegloop bij PSV. De nieuwbakken trainer van de Eindhovense club moet volgens Voetbal International rekening houden met het vertrek van een groot aantal dragende spelers.

Zo staat Santiago Arias nog altijd in de nadrukkelijke belangstelling van Napoli. De Italiaanse club heeft naar verluidt een bod van negen à tien miljoen euro uitgebracht op de Colombiaanse rechtsback, maar het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat PSV mikt op een transfersom van tussen de tien en vijftien miljoen euro. Het eerste bod op Arias is afgeslagen door PSV, al is het niet uit te sluiten dat Napoli zich opnieuw in Eindhoven zal gaan melden voor de verdediger.

Daarnaast staat ook achter de naam van Luuk de Jong een vraagteken. Van Bommel heeft naar verluidt de intentie om de spits te behouden, maar laatstgenoemde staat nog altijd in de belangstelling van clubs uit Europa en Azië. Behalve De Jong slaat mogelijk ook Jeroen Zoet deze zomer de deur achter zich dicht in het Philips Stadion: de doelman kan zijn contract met één seizoen verlengen, maar de kans is groot dat hij vertrekt ‘als de juiste club voorbijkomt’.

Tot slot is er veel speculatie rondom sterspeler Hirving Lozano. De linksbuiten maakte op het WK zeer grote indruk met Mexico en wordt gevolgd door een groot aantal topclubs, al noemt Voetbal International geen namen. Wel meldt het blad dat PSV Lozano bij een bedrag van rond de veertig miljoen euro ‘lijkt te moeten laten gaan’.