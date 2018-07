Juventus publiceert financiële details: Ronaldo verpulvert eigen record

Juventus heeft de financiële details rondom de transfer van Cristiano Ronaldo dinsdagavond gepubliceerd. De Italiaanse grootmacht laat in een officiële persverklaring weten Real Madrid minimaal honderd miljoen euro te betalen voor de komst van de Portugese superster, die tot medio 2022 heeft getekend in Turijn. De transfersom kan via allerlei bonusconstructies met nog eens twaalf miljoen euro oplopen.

Juventus heeft zodoende flink in de buidel moeten tasten om het contract van Ronaldo bij Real Madrid af te kopen. De 33-jarige linksbuiten lag nog tot halverwege 2021 vast in Santiago Bernabéu, maar heeft er dus voor gekozen die verbintenis niet uit te zitten. Mocht er uiteindelijk daadwerkelijk 112 miljoen euro gemoeid zijn met de overgang, dan verbreekt Ronaldo zijn eigen transferrecord ruimschoots.

De Portugees international werd in de zomer van 2009 voor in totaal 94 miljoen euro door Real Madrid opgepikt bij Manchester United en groeide daarmee destijds uit tot de duurste voetballer aller tijden. Inmiddels is dat record gesneuveld: sinds vorig jaar geldt Neymar als ’s werelds duurste speler. De Braziliaanse superster verruilde Barcelona destijds voor een bedrag van 222 miljoen euro voor Paris Saint-Germain.

Juventus laat tot slot weten dat de transfersom in twee termijnen overgemaakt zal worden naar Real Madrid en dat Ronaldo voor vier seizoenen heeft getekend bij de club van trainer Massimiliano Allegri. In die periode gaat hij naar verluidt ongeveer 120 miljoen euro aan salaris opstrijken.