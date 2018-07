Boca Juniors trekt stekker uit deal met Ajax: ‘Ja, hij blijft’

Ajax kan zo goed als zeker een streep zetten door de komst van Lisandro Magallán. Volgens voorzitter Daniel Angelici blijft de Argentijnse verdediger namelijk gewoon bij Boca Juniors. Ajax-trainer Erik ten Hag gaf vorige week nog aan dat óf Magallán wordt aangetrokken, óf Daley Blind. Nu de Argentijn niet naar Amsterdam verhuist, lijkt Ajax vol in te zetten op de komst van Blind.

Magallán had al een persoonlijk akkoord met Ajax en werd in mei al medisch gekeurd in Amsterdam. Directeur spelersbeleid Marc Overmars had namens de club naar verluidt ook al een akkoord bereikt met Boca Juniors over de transfersom, maar Magallán mocht pas vertrekken als de Argentijnse club een vervanger in huis had weten te halen. Intussen heeft Boca Juniors de stekker uit de deal getrokken. “Ja, hij blijft”, stelt Angelici tegenover ESPN.

“Het voorstel van Ajax was erg goed, maar we hebben de voorkeur gegeven aan het sportieve. Magallán blijft nog zes maanden hier.” Met Magallán in de ploeg wil Boca Juniors blijven strijden om het kampioenschap. In de Argentijnse competitie staat de club bovenaan, met een voorsprong van twee punten op achtervolger Godoy Cruz.

“Het zal of de een of de ander worden. Beiden lijkt me niet realistisch”, vertelde de trainer van Ajax zaterdag aan Voetbal International. Ten Hag zou de komst van Blind, die nog een contract voor een jaar met Manchester United heeft, toejuichen. “Een speler met veel ervaring, in de Premier League en in het Nederlands elftal. Opbouwend erg goed en organisatorisch zeer sterk. Bovendien is hij een stabiele persoonlijkheid. Net als de komst van Dusan Tadic geldt dit ook als een flinke krachtsinspanning van de club.”