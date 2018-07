Ronaldo neemt op emotionele wijze afscheid: ‘Tijd voor nieuwe cyclus’

Cristiano Ronaldo verlaat Real Madrid na negen jaar voor Juventus en heeft dinsdagmiddag in een emotionele open brief afscheid genomen van de supporters van de Koninklijke. De 33-jarige Portugees geeft aan in Madrid mogelijk de gelukkigste jaren van zijn leven te hebben doorgemaakt.

“Ik voel alleen maar enorme dankbaarheid voor deze club, voor deze sport en voor deze stad. Ik kan iedereen alleen maar bedanken voor alle liefde en affectie die ik heb ontvangen. Ik geloof echter dat de tijd voor een nieuw hoofdstuk van mijn leven is aangebroken en daarom heb ik de club gevraagd een transfer te accepteren. Ik voel dat zo en ik vraag iedereen, onze fans in het bijzonder, om daar begrip voor te tonen”, schrijft hij.

“Het zijn negen geweldige jaren geweest. Het zijn negen unieke jaren geweest. Het was een prachtige tijd, maar ook een moeilijke tijd, aangezien er bij Real Madrid veel gevraagd wordt. Maar ik weet heel goed dat ik nooit zal vergeten dat ik hier op een unieke wijze van het voetbal heb genoten. Ik heb geweldige ploeggenoten gehad, ik heb de warmte van een geweldig publiek gevoeld en samen hebben we drie Champions League’s op rij, en vier in vijf jaar, gewonnen. En daarnaast heb ik ook, op individueel niveau, de bevrediging van het winnen van vier Gouden Ballen en drie Gouden Schoenen gevoeld. Dat allemaal tijdens mijn periode bij deze immense en ongelooflijke club.”

“Real Madrid heeft mijn hart veroverd en dat van mijn hele familie. Dat is waarom ik meer dan ooit bedankt wil zeggen, tegen de club, de voorzitter, de directie, mijn collega’s, de staf, dokters, fysio’s en ongelooflijke werknemers die alles laten draaien en op alle kleine details letten. Nogmaals oneindig veel dank aan de fans en het Spaanse voetbal, tijdens deze negen geweldige jaren heb ik grote spelers voor me gehad. Mijn respect en erkenning gaan uit naar hen allen. Ik heb er lang over nagedacht en ik weet dat de tijd voor een nieuwe cyclus is aangebroken. Ik ga, maar dit shirt, dit logo en het Santiago Bernabéu zullen altijd blijven voelen alsof ze van mij zijn. Iedereen bedankt en natuurlijk, net zoals ik negen jaar geleden voor het eerst zei in ons stadion: Hala Madrid!.”