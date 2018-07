‘Opvolger van Cillessen’ tekent voor twee jaar bij Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zich verzekerd van de diensten van Antonio Adán. Atlético en Real Betis melden dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de club uit Sevilla een overeenstemming heeft bereikt met los Colchoneros aangaande een overstap van de 31-jarige doelman, die voor twee jaar heeft getekend bij de Spaanse topclub.

Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom, maar naar verluidt betaalt Atlético ruim een miljoen euro om het contract van Adán, die nog tot volgend jaar zomer vastlag bij Betis, af te kopen. Adán stond in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder Sporting Portugal en Barcelona, maar heeft besloten om zich aan te sluiten bij de club van trainer Diego Simeone.

Barcelona zou in Adán een ideale back-up van Marc-André ter Stegen hebben gezien, mocht Jasper Cillessen de Catalaanse grootmacht deze zomer verlaten. Adán zal in Madrid moeten fungeren als back-up van Jan Oblak, die op zijn beurt in de belangstelling staat van verschillende Europese topclubs, waaronder Paris Saint-Germain en enkele clubs uit Engeland.