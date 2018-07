‘Real Madrid stuurt afgezant naar Neymar na akkoord van 105 miljoen’

De geruchten over een transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus gaan al een week rond en dinsdag lijkt er een doorbraak te hebben plaatsgevonden. Verschillende media in Italië en Spanje, waaronder Sky Italia, La Gazzetta dello Sport en Marca, melden dat de overstap van de Portugese superster naar Turijn in kannen en kruiken is.

Andrea Agnelli, voorzitter van La Vecchia Signora werd eerder op de dag al gesignaleerd toen hij aan boord ging van een privéjet met de bestemming Griekenland, waar hij naar verluidt heeft overlegd met de vakantie vierende Ronaldo. Zaakwaarnemer Jorge Mendes voegde zich later bij het duo, waarna de laatste details zijn gladgestreken en de belangenbehartiger het officiële bod van 105 miljoen euro heeft doorgegeven aan Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez.

De preses van de Champions League-winnaar heeft zich volgens de berichten daarna aan zijn woord gehouden, waardoor niets een vertrek van de 33-jarige aanvaller meer in de weg staat. Ronaldo gaat bij Juventus, nadat hij zijn handtekening heeft gezet onder een vierjarig contract, dertig miljoen euro per jaar verdienen. De officiële bekendmaking van de transfer zou later op de dinsdag nog plaats kunnen vinden.

Het Spaanse El Chiringuito bericht tegelijkertijd dat Real Madrid meteen gehandeld heeft en een afgezant naar Brazilië heeft gezonden om met Neymar te overleggen. De Braziliaanse ster van Paris Saint-Germain moet de vervanger van Ronaldo in het Santiago Bernabéu worden en de Koninklijke wil eerst het jawoord van de dribbelaar zelf hebben voordat het actie gaat nemen door een officieel bod in het Parc des Princes neer te leggen.