FC Twente ziet verdediger naar Heracles trekken: ‘Ik wil stappen maken’

Heracles Almelo heeft zich versterkt met Jelle van Benthem, zo meldt de Eredivisionist dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De negentienjarige verdediger zette zijn handtekening onder een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen. Van Benthem komt transfervrij over van FC Twente, waar hij de gezamenlijke jeugdopleiding doorliep.

Van Benthem is blij met de overgang, zo laat hij weten op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben ontzettend trots en heb zin om hier aan de slag te gaan. Ik wil stappen maken en mezelf verder ontwikkelen. Dat verwacht ik bij Heracles Almelo te kunnen doen. Mijn uiteindelijke doel is om hier basisspeler te worden", aldus Van Benthem.

“De komst van Jelle past goed binnen onze technische visie”, vertelt technisch manager Mark-Jan Fledderus. “We zijn dan ook blij met zijn komst, ook omdat het een jongen uit de regio is. Jelle is een talentvolle voetballer en heeft in de gezamenlijke jeugdopleiding bewezen te beschikken over veel kwaliteiten. Hij krijgt bij ons de tijd en begeleiding om zich verder te ontwikkelen. Zowel Jelle als wij zijn ervan overtuigd dat hij op termijn de stap naar het eerste elftal kan maken.”