‘Chelsea heeft voor veertig miljoen eindelijk beet bij Juventus’

Chelsea gaat zich op korte termijn versterken met Daniele Rugani, zo meldt Premium Sport dinsdag. De Londenaren azen al een tijdje op de verdediger van Juventus en nu zouden beide clubs tot een overeenstemming zijn gekomen. Naar verluidt maakt Rugani voor veertig miljoen euro de overstap naar de Premier League-club.

Antonio Conte is tot op heden nog steeds de manager van Chelsea, maar the Blues zouden achter de schermen druk bezig zijn om Maurizio Sarri te strikken. De Italiaan, die op non-actief is gesteld door Napoli, werkte bij Empoli samen met de 23-jarige Rugani, die lange tijd werd gezien als een van de grootste talenten in Italië.

De centrale verdediger annex zevenvoudig A-international is er echter niet in geslaagd om een vaste basisplek te veroveren bij la Vecchia Signora. Rugani werd in februari 2015 voor ongeveer vijf miljoen euro overgenomen door Juventus van Empoli, nadat de verdediger enkele jaren eerder al een tijdje werd gehuurd door de huidige Italiaanse landskampioen.

Rugani, die nog tot medio 2021 vastligt in Turijn, kwam tot dusver in totaal tot 67 wedstrijden voor Juventus, met vijf doelpunten en twee assists als resultaat. Nu zou Chelsea dus beet hebben, waardoor de aankondiging van de Italiaan een kwestie van tijd zou moeten zijn. Zodoende lijkt ook Sarri, die met Napoli afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Serie A, definitief naar Londen te trekken.