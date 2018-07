Fans van Arsenal belaagden Torreira: ‘Het heeft geweldig uitgepakt voor mij’

Lucas Torreira is speler van Arsenal, zo maakte de Londense club dinsdagmiddag bekend. De middenvelder komt over van Sampdoria, dat naar verluidt dertig miljoen euro heeft ontvangen voor de Uruguayaans international. Op de site van zijn nieuwe werkgever geeft Torreira, die rugnummer 11 gaat dragen, aan dat hij uitkijkt naar zijn tijd bij the Gunners.

“Ik ben zo blij. Ik kijk ernaar uit om dit nieuwe avontuur te starten”, aldus de 22-jarige Torreira. Fans van Arsenal hebben de vlucht van de Uruguayaan naar Londen online op de voet gevolgd. “Dat wist ik niet. Ik ontvang al een tijdje heel veel berichten op social media. Er waren al berichten vóór het WK dat ik naar Arsenal zou gaan. Ik ben nu erg blij en hoop de fans snel te ontmoeten.”

Torreira maakte de afgelopen tijd indruk op het WK. “Ik voelde me trots dat ik mijn land mocht vertegenwoordigen. Het heeft geweldig uitgepakt voor mij. Ik maakte bij de kwalificatie geen onderdeel uit van het team, maar heb het WK wel gehaald”, vervolgt de middenvelder, die in Rusland onder meer duels uitvocht met Cristiano Ronaldo. “Dat was een van de wedstrijden waarvan ik het meest genoten heb.”

Trainer Unai Emery is blij dat de transfer is gerealiseerd. “We hebben een jonge speler aangetrokken met veel talent. Een middenvelder met geweldige kwaliteiten. Ik heb genoten van zijn wedstrijden de afgelopen twee seizoenen bij Sampdoria, net als zijn wedstrijden op het WK. Het is een jonge speler met al veel ervaring, maar wel iemand die graag wil blijven doorgroeien.”