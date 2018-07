Neymar ‘verschuilt zich’ bij aankomst: ‘Hij moet volwassen gaan worden’

België staat dinsdagavond in de halve finale van het WK tegenover Frankrijk, nadat het Brazilië met 1-2 wist te elimineren. Het Zuid-Amerikaanse land was een grote favoriet om de titel te pakken, maar de Rode Duivels bleken een niet te nemen horde. De kritiek van de Braziliaanse media richt zich vooral op Neymar, die ondanks twee goals en assists het niet kon waarmaken.

Zondag arriveerden de Goddelijke Kanaries op het vliegveld en veel fans wilden de nationale ploeg begroeten. Neymar liet zijn gezicht echter niet zien en ging via de achterdeur, zo meldden de lokale media. De Braziliaanse krant Folha is vernietigend: "Als Neymar van de pers weg ‘dribbelt’, schopt hij het nest van de gouden gans omver", doelt het dagblad op de waarde van het publiek in het succes van Neymar.

"Het geld bereikt zijn portemonnee vanwege de soms ongelooflijke bedrijfstak met de naam 'voetbal', omdat fans tickets kopen en het publiek vormen voor televisiebedrijven, die dat weer gebruiken om adverteerders aan te trekken. Neymar moet volwassen gaan worden en verantwoordelijkheid nemen", zo klinkt het. "Juist op de moeilijke momenten."

"Of ze het leuk vinden of niet: de sterren die zijn uitgekozen door de pers moeten de fans tevredenstellen, zeker na uitschakeling op het WK." Neymar, die zo min mogelijk met de pers sprak in de mixed zone na het verlies, uitte zich wel op social media: "Ik kan zeggen dat dit het treurigste moment in mijn loopbaan is. De pijn is zo groot, omdat we wisten dat we het konden doen. We wisten dat we verder konden komen en geschiedenis konden schrijven… Dit was echter niet het moment voor ons."