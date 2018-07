‘Ik bood Hazard aan bij Ajax, maar hij was Franstalig en wilde niet’

Ajax maakte begin vorige maand al melding van de terugkeer van Urbain Haesaert en de 77-jarige scout heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een contract dat zijn rentree bekrachtigt. De Belgische talentenspeurder was in een eerder stadium al werkzaam voor de Amsterdammers en kwam toen met onder meer Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen op de proppen. Dat het hierbij gaat om drie verdedigers, is volgens Haesaert echter toeval.

“Ik was altijd wel een aanvallende trainer. Maar ik had destijds Eden Hazard ook aangeboden bij Ajax, maar hij was Franstalig en wilde dat niet”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever. Haesaert was de afgelopen acht seizoenen in dienst van de Belgische grootmacht Anderlecht, maar is blij dat hij weer terug kan keren bij de club uit de Nederlandse hoofdstad.

“Ik ben altijd gecharmeerd geweest en gebleven van de filosofie van Ajax. Ik heb tien jaar lang met vreugde én met resultaat voor Ajax gewerkt. Daar haalde ik veel voldoening uit”, vertelt hij. Haesaert is op 1 juli al begonnen met zijn werkzaamheden en heeft inmiddels goed om zich heen gekeken bij de jeugdelftallen van de Amsterdammers. De scout is van plan om in zijn omvangrijke netwerk op zoek te gaan naar spelers die een versterking zullen vormen voor Ajax.

Bang dat talenten van WK-halve finalist België niet meer naar de Eredivisie willen, is hij niet: “Sommigen wel, sommigen niet. Maar Ajax staat nog altijd voor opleiden van spelers. Als ze kiezen voor vervolmaking van hun opleiding dan moeten ze hier zijn. Sommige spelers kiezen voor het geld bijvoorbeeld. Ik zeg dan altijd 'kijk wie er op jouw positie speelt en wie er in de schaduw van diegene staat. Waarom zou je voor zo’n club kiezen als je vijf jaar op je beurt moet wachten?' Dan kan je toch beter investeren in jezelf?”