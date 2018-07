Vrees voor transfer Ronaldo: ‘Als hij vertrekt, zou dat mij veel pijn doen’

Cristiano Ronaldo lijkt naar alle waarschijnlijkheid zijn loopbaan te vervolgen bij Juventus. De aanvaller van Real Madrid viert momenteel vakantie in Griekenland en Andrea Agnelli, president van de Italiaanse landskampioen, is dinsdag op het vliegtuig gestapt om de Portugees te ontmoeten. Michel Salgado vreest voor het vertrek van de clubtopscorer van de Koninklijke aller tijden.

Ronaldo gaat voor naar verluidt minimaal honderd miljoen euro de overstap maken naar de club uit Turijn, waarbij de superster dertig miljoen euro per jaar gaat toucheren. De vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar zou al persoonlijk akkoord zijn met Juventus en het wachten is op een deal tussen de clubs. Salgado, voormalig verdediger van de Spaanse grootmacht, baalt van de aanstaande transfer van Ronaldo.

“Als hij vertrekt, zou dat mij veel pijn doen”, wordt Salgado door verschillende media geciteerd, waaronder Marca. “Ronaldo is een speler die een tijdperk in Madrid heeft gekenmerkt en die tegenwoordig nog steeds zijn stempel drukt. Ik ken hem goed. Ik weet dat, als hij een beslissing maakt, hij dat doet met alle consequenties in acht nemend.”

“Als hij Real niet verlaat, kunnen we nog steeds genieten van zijn beste momenten. Hij is een monster, een fenomeen. Als hij gaat, bedanken wij hem voor alles wat hij heeft gegeven. Het zal pijn doen om het te zien vertrekken, maar we moeten zijn persoonlijke afwegingen respecteren. Dat de clausule (van een miljard euro, red.) is verlaagd, baart mij in ieder geval zorgen”, aldus Salgado.