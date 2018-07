‘Ajax is mijn thuis geworden en ik heb er veel geleerd’

CREMONA - “Hij heeft zich binnen de korte tijd dat hij bij Ajax zit goed laten zien. Hij heeft een bepaalde kwaliteit van spelen die heel aantrekkelijk is en die wij van onze middenvelders verlangen.” Toen Reda Boultam in het najaar van 2015 zijn eerste profcontract tekende bij Ajax, had hoofd jeugdopleiding Wim Jonk hoge verwachtingen van de middenvelder. Boultam tekende tot en met 30 juni 2018 en die verbintenis liep twee weken geleden af.

Door Gijs Freriks

De inmiddels twintigjarige Boultam is er niet in geslaagd om zijn debuut in het eerste elftal van de Amsterdammers te maken. Desondanks kijkt het in Almere geboren talent met een positief gevoel terug op zijn vijf jaar bij Ajax: “Ik heb heel veel geleerd bij Ajax. Ik heb mooie dingen meegemaakt en heb in Oranje gespeeld, maar heb ook de mindere kanten van het voetbal gezien: even niet spelen, geblesseerd raken en je moeten terugvechten in het elftal. Het is goed dat ik dat al heb meegemaakt, want die ervaringen neem ik nu mee naar Italië.”

‘Italië’ is voor Boultam de komende drie jaar Cremona, een stad met amper 70.000 inwoners op tachtig kilometer onder de rook van Milaan. Een stad die vooral wereldfaam geniet dankzij vioolbouwer Antonio Stradivari, maar nu ook op voetbalgebied naam wil maken. De lokale trots Cremonese eindigde dit seizoen als veertiende in de Serie B, maar heeft zich ten doel gesteld om zo snel mogelijk te promoveren naar het hoogste niveau ‘om een stabiele club in de Serie A’ te worden, legt Boultam uit in gesprek met Voetbalzone.

Cremonese spiegelt zich aan Sassuolo, dat in 2012/13 voor het eerst naar de Serie A promoveerde en later zelfs Europees voetbal afdwong. “Het verhaal van Cremonese sprak mij heel erg aan. Ze zijn ambitieus en ik houd wel van een beetje uitdaging.” Boultam zelf wil in het komende voetbaljaar vooral veel minuten maken, want mede door blessureleed speelde hij bij Ajax te weinig: “Ze hebben veel beelden van mij bekeken en zijn gecharmeerd geraakt van mijn spel. Ik denk dat ik mij hier het beste kan doorontwikkelen. Ik ga mijn best doen om mijn kans te pakken en zal strijden voor mijn plek. Ik wil veel gaan spelen.”

Hoe is Cremonese bij jou terechtgekomen?

“Toen ik wist dat ik weg zou gaan bij Ajax, wilde ik in principe in Nederland blijven. Met die clubs ging het alleen niet zo vlot. Toen kwam deze optie voorbij via mijn agent Menno Groenveld (MG & Associates, GF.) Een paar clubs hadden interesse, drie uit de Serie B, en Cremonese kwam met het beste plan en was het meest ambitieus. Het paste goed bij mij. Ik heb er lang over nagedacht, maar heb met mijn gevoel en verstand toch voor Cremonese gekozen.”

Hoe is het om na vijf jaar te vertrekken bij Ajax?

“Ajax is wel een beetje mijn thuis geworden. Ik ben er op mijn veertiende naartoe gegaan en ben van een klein jongetje toch een beetje een mannetje geworden. Ik heb bij Ajax veel geleerd, ook als mens. Als ik naar Ajax reed, voelde het toch alsof ik naar huis reed. Maar ook bij Cremonese zal alles weer wennen.”

Heerlijke goal van Reda Boultam voor #AjaxO19 tegen Excelsior. Morgen weer tegen Juventus? ?? Hele samenvatting ?? https://t.co/isxw8QdhoJ pic.twitter.com/WxeZBRkfL4 — AFC Ajax (@AFCAjax) 6 februari 2017

“Als het seizoen echt begonnen is en je elke dag traint, dan went het waarschijnlijk heel snel. Ik ga hier ook wonen met een doel. Als je ergens gaat wonen zonder doel, dan is het moeilijker om te wennen. Ik wil mij bij Cremonese zo goed mogelijk ontwikkelen en zoveel mogelijk minuten maken. Ik heb vorig seizoen veel blessureleed meegemaakt bij Ajax en ben blij dat ik weer gezond ben en op het veld kan staan. Ik heb met deze transfer een stapje teruggedaan en hoop later weer wat stappen omhoog te maken.”

Hebben blessures een definitieve doorbraak bij Ajax tegengehouden?

“Blessureleed wil ik daar niet als reden voor aanvoeren. Er kunnen ook andere dingen een rol hebben gespeeld. Maar het hoofdstuk-Ajax is nu dicht, ik neem de mooie en minder mooie momenten mee in de tas en kijk vooruit. Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten en probeer bij Cremonese gewoon mijn eigen ding te doen. Wat mensen verder van deze stap vinden, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik focus mij gewoon op dit avontuur en als de mensen om mij heen maar geloven in waarom ik deze keuze heb gemaakt. De rest boeit mij niet zoveel. Je hoort soms: ‘die voetballer gaat op een veel te jonge leeftijd naar een ander land’. Maar die mensen weten vaak niet alles, weten ook niet wat ik meemaak en wat de opties zijn.”

De cijfers van Reda Boultam bij Ajax Onder-19.

In september 2013 gaf je een interview aan Atlas-Lions. Op de vraag waar jij over vijf jaar staat, zei je: “Het is mijn droom om op een dag voor Real Madrid te spelen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik hoop over vijf jaar in het eerste van Ajax te spelen.” Heb jij de droom om voor Ajax te spelen nu laten varen?

“Die droom heb ik niet per se laten varen, maar ik ben er in mijn achterhoofd ook niet mee bezig. Ik wist een paar jaar geleden ook niet dat ik nu in de Serie B zou gaan spelen. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat je het in het voetbal nooit weet.”

Boultam speelde voor SC Buitenboys en vertrok naar de jeugdopleiding van FC Omniworld. Bij het huidige Almere City FC leerde hij trainer Brian Tevreden kennen, die tegenwoordig als directeur voetbalzaken aan het roer staat bij Reading. Het was Tevreden die Boultam introduceerde op De Toekomst. “Ik had een heel goede band met hem en heb dat nog steeds. Hij zit nu in Engeland en spreek hem nog vaak. We hebben goed contact en ik ben hem dankbaar voor alles wat hij voor mij betekend heeft.” Bij Ajax moest Boultam wel even schakelen, want opeens werd er veel meer geëist dan in Flevoland.

Op zijn eigen Instagram-pagina spreekt Boultam van ‘een harde leerschool’: “Maar het is ook de beste leerschool die ik mezelf kon voorstellen. Ik wil iedereen bedanken, alle supporters, de mensen bij de club die me hebben geholpen en ten slotte mijn familie voor de onvoorwaardelijke steun. Voor nu is het is tijd voor een nieuw hoofdstuk.” Boultam licht toe: “Met die harde leerschool bedoel ik dat het niet altijd gaat zoals je wil, maar dat je moet blijven doorvechten. Ajax is zo'n grote club met zoveel goede spelers. Alles is uitstekend geregeld, maar je komt er ook weleens naast te staan. Dan moet je blijven trainen en vechten.”

“Bij een amateurclub maak je die dingen gewoon minder meer. Ajax is de top van de top en beschikt over een van de beste jeugdopleidingen van de wereld. Ik ben blij dat ik er gespeeld heb.” Vanuit Lombardije gaat hij nu werken aan een carrière die hem op een dag in de Serie A moet brengen. Bang dat hij met Cremonese in de Serie B blijft bivakkeren en dat zijn ontwikkeling daardoor stagneert, is Boultam niet.

“Daar heb ik geen angst voor. De Serie B is voor jonge voetballers een uitstekend platform. Ik kan mij hier verder ontwikkelen en minuten maken. En als ik het hier goed doe, kan ik altijd nog een stap zetten. Ik hoef niet per se met Cremonese te promoveren naar de Serie A. Als ik hier veel speel en laat zien wat ik kan, dan kan ik later altijd nog zelf de stap maken naar de Serie A of een ander land. Het is maar net hoe je presteert. Ik heb er vertrouwen in.” Het Cremonese van trainer Andrea Mandorlini oefent de komende weken tegen Pisa, Cagliari en Citadel en vangt daarna het competitieseizoen aan in de Serie B.