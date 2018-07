Ajax ziet verdediger met ‘killermentaliteit en fysieke kracht’ naar NEC gaan

NEC heeft zich verzekerd van de diensten van Terry Lartey Sanniez, zo meldt de club uit Nijmegen dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger beschikte over een aflopend contract bij Ajax en tekent een contract voor drie seizoenen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Lartey Sanniez sluit woensdag aan bij de groep van trainer Jack de Gier.

Technisch directeur Remco Oversier is blij met de komst van Lartey Sanniez: “We zijn lange tijd bezig geweest met de komst van Terry, zijn komst was voor ons één van de prioriteiten van deze transferwindow. Terry is een échte winnaar die met zijn killermentaliteit en fysieke kracht perfect past bij wat wij hier bij NEC willen zien”, aldus de sportbestuurder op de clubsite.

“Daarnaast kan hij zowel op beide backposities als rechts centraal achterin uitstekend uit de voeten, waardoor we met zijn komst ook kunnen tactisch kunnen variëren in ons verdedigingsspel.” De jonge verdediger kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: “Ik heb, nadat mijn contract afliep bij Ajax, bewust de tijd genomen om alles heel goed op een rijtje te zetten, zodat ik een weloverwogen keuze kon maken over de beste vervolgstap voor mijn carrière."

“NEC legde direct na de competitie al contact en bleef ook steeds contact houden. Ik heb zowel met de trainer als met de technisch directeur uitgebreid gesproken over mijn toekomst en de toekomst van de club en mijn ambities sluiten perfect aan bij die van NEC.” Lartey Sanniez maakte vorig seizoen deel uit van het elftal van Jong Ajax dat vorig seizoen kampioen werd van de Jupiler League.