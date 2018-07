Barcelona verlengt met linksback en stelt transferclausule op 200 miljoen

Juan Miranda lijkt de komende jaren bij Barcelona te blijven. De Catalaanse club heeft dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen gecommuniceerd dat de achttienjarige linksback zijn contract heeft opengebroken. De jonge verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een tot 2021 doorlopende verbintenis, inclusief optie voor nog twee seizoenen.

Clubs die een voortijdig einde aan de samenwerking willen maken zullen diep in de buidel moeten tasten, aangezien Miranda een transferclausule mee heeft gekregen van maar liefst tweehonderd miljoen euro. De in het Zuid-Spaanse Olivares geboren back maakt sinds zijn overstap van Real Betis in 2014 deel uit van de jeugdopleiding van de Catalanen.

In de laatste jaren doorliep hij een aantal van de jeugdrangen van Barcelona en sinds begin dit jaar speelt Miranda zijn wedstrijden voor Barcelona B. Voor de uit LaLiga 2 gedegradeerde beloften kwam hij afgelopen seizoen tot zeven wedstrijden, waarin hij eenmaal wist te scoren. Ook kwam hij acht keer in actie in de door Barcelona Onder-19 gewonnen UEFA Youth League.