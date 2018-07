Valencia betaalt miljoenen en zet afkoopclausule op 80 miljoen

Daniel Wass zet zijn loopbaan voort bij Valencia. De Spaanse club meldt dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder overkomt van Celta de Vigo en een vierjarig contract heeft ondertekend. Celta ontvangt naar verluidt ongeveer zes miljoen euro met de deal. Valencia heeft de afkoopclausule van de Deen op tachtig miljoen euro gezet.

Wass stond nog een jaar onder contract bij Celta, waardoor de middenvelder in verband werd gebracht met een uitgaande transfer. Ook onder meer het Everton van Marco Silva was naar verluidt geïnteresseerd in de zestienvoudig A-international, die niet aanwezig was op het WK. Uiteindelijk heeft Wass dus gekozen voor een dienstverband bij los Che.

De 29-jarige Deen kwam in de zomer van 2015 over van het Franse Evian voor een bedrag van drie miljoen euro. Sindsdien kwam Wass tot 136 wedstrijden voor Celta, waarin hij 14 keer scoorde en 20 assists afleverde. "Ik ben nu drie jaar bij Celta en ik zie mijzelf wel Champions League-voetbal spelen ergens anders", liet Wass onlangs al optekenen.