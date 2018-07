‘Fulham troeft onder meer Chelsea en Arsenal af met bod van 20 miljoen’

Jean Michaël geldt al enkele transferperiodes op rij als een van de meest gewilde middenvelders op de Europese velden en de 26-jarige Ivoriaan lijkt zijn loopbaan nu een verrassende wending te gaan geven. De doorgaans goed ingevoerde Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio meldt namelijk dat Fulham de club is die aan de haal gaat met de speler van OGC Nice.

Seri werd de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar onder meer Chelsea, Arsenal, AS Roma, Liverpool en Napoli, maar lijkt nu onderweg naar Craven Cottage. De Engelse promovendus heeft naar verluidt voor een bedrag van rond de twintig miljoen euro een akkoord weten te bereiken met les Aiglons, waardoor het voor Seri enkel nog wachten is tot de benodigde visa binnen zijn.

Zodra dit is gebeurd, kan de middenvelder de laatste formaliteiten afronden en een handtekening zetten onder een contract bij zijn nieuwe club. Met de naderende overstap van Seri komt er een einde aan een lange stroom van geruchten, aangezien de zestienvoudig international vorig jaar ook al in verband werd gebracht met een overstap naar Barcelona.

Voor Fulham, dat zich door een overwinning op Aston Villa in de finale van de play-offs eind mei verzekerde van Premier League-voetbal, zou Seri de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen zijn. De Londenaren zagen al wel Ryan Fredericks en George William transfervrij naar respectievelijk West Ham United en Forest Green verkassen.