PSV strikt voormalig stagiair: ‘Dit seizoen kwam er opnieuw belangstelling’

PSV neemt aanvaller Djenairo Daniels op in de jeugdopleiding, zo meldt de landskampioen dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De zestienjarige Daniels komt over uit de jeugdopleiding van Almere City en tekent in het Philips Stadion een contract voor drie seizoenen. "Ik hoop hier een heel goede speler te worden", laat de jongeling weten op de site van PSV.

Dinsdagmiddag zette Daniels in bijzijn van familie en algemeen directeur Toon Gerbrands en hoofd jeugdopleiding Ernest Faber zijn handtekening. De afgelopen vijf seizoenen voetbalde Daniels in de opleiding van Almere City en maakte daarin al zijn debuut voor de Onder-19. "Op mijn elfde ben ik al eens op stage geweest bij PSV", aldus Daniels.

"Toch ben ik toen naar Almere gegaan. Dit seizoen kwam er opnieuw belangstelling vanuit PSV. Het is prachtig om hier te zijn", vervolgt de linkspoot. "Ik denk en hoop dat ik hier een heel goede speler kan worden. Wat ik van PSV weet? Het is een ontzettend warme club waar ik graag wil slagen. Het topdoel is natuurlijk hier in het stadion spelen, maar eerst gaan we voor de titel (met PSV Onder-17, red.)."