Badstuber weigert Champions League-voetbal en blijft oude liefde trouw

Holger Badstuber heeft zich langer verbonden aan VfB Stuttgart. De Bundesliga-club meldt dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de 29-jarige verdediger een contract tot medio 2021 heeft getekend. De vorige verbintenis van Badstuber bij Stuttgart, dat hem afgelopen zomer transfervrij overnam van Bayern München, liep deze zomer af.

De 31-voudig international van Duitsland speelde afgelopen seizoen 28 wedstrijden voor Stuttgart, waarin hij twee keer scoorde. Badstuber, die het komende seizoen gaat spelen met rugnummer 28, is blij met het langere verblijf bij Stuttgart. "Ik kon kiezen tussen een club die Champions League speelt in het buitenland of blijven bij VfB", zegt de Duitser op de clubsite.

"Voor mij was de vraag of ik, na 39 Champions League-optredens bij Bayern München, naar een club met Champions League-voetbal zou willen gaan, een club waar ik praktisch geen band mee heb, of dat ik iets wilde opbouwen bij VfB, zodat mensen me hopelijk voor een lange tijd blijven herinneren. Ik ben ervan overtuigd van de weg die VfB is ingeslagen gezien de transfers die zijn gedaan."

"Dat is ook waarom ik voor VfB heb gekozen. Ik ben benieuwd om te zien wat we kunnen bereiken met elkaar de komende jaren", besluit Badstuber. De verdediger speelde enkele jaren in de jeugdopleiding van Stuttgart alvorens hij overstapte naar Bayern. Voor der Rekordmeister speelde de stopper in totaal 177 wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.